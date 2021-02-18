В Беларуси определен перечень градообразующих и системообразующих хозяйственных обществ. Это предусмотрено постановлением Совмина от 16 февраля 2021 года № 90, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В перечень попали 103 акционерных общества, из них 16 – в Брестской области, 15 – в Витебской, по 11 – в Гомельской и Минской областях, 13 – в Гродненской, 17 – в Могилевской. В список таких предприятий города Минска вошло 20 акционерных обществ, среди которых ЗАО "Атлант", ОАО "Авиакомпания "Белавиа", ОАО "Керамин", ОАО "Минский тракторный завод", ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" и другие.
В документе говорится, что на заседаниях органов управления этих предприятий имеют право присутствовать уполномоченные представители Главы государства в областях и Минске.
Постановление вступает в силу с 28 февраля 2021 года.
Фото: БЕЛТА
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Правительство определило перечень градообразующих предприятий
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