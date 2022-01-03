Правительство определило нормативы расходов на обучение в учреждениях образования

Норматив расходов на обучение и воспитание одного человека в учреждениях профессионально-технического образования составляет 3838,2 рубля, среднего специального – 3346,14 рубля в год. В учреждениях общего среднего образования в городах, поселках городского типа – 2257,07 рубля, в сельских населенных пунктах – 5154,79 рубля в год. В учреждениях дошкольного образования в городах, поселках городского типа – 2723,84 рубля, в сельских населенных пунктах – 3632,16 рубля.Предусмотрено также применение корректирующих коэффициентов к нормативу в зависимости от формы получения образования, специальности, численности обучающихся и других факторов.Отмечается, что норматив включает расходы на оплату труда педагогических и иных работников, обеспечение образовательной деятельности (приобретение литературы, выходные пособия, командировки, оплата связи, транспортных услуг, другие текущие расходы).Основные положения постановления вступили в силу с 1 января.