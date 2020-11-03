Правительство одобрило семь проектов международной технической помощи

Фото: архив

БЕЛТА

Координацию и контроль за реализацией проекта "Стимулирование потенциала технологий Четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Беларуси" обеспечит Минэкономики.Минжилкомхоз будет отвечать за инициативы "Модернизация коммунальных услуг в Беларуси – помощь в реализации проекта" и "Центральная группа по реализации проекта ЕБРР".Минздрав займется проектами "Выстраивание эффективных механизмов защиты для улучшения положения детей с тяжелыми формами инвалидности и заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни" и "Укрепление официальной системы контроля безопасности пищевой продукции и содействие доступу к рынку пищевых продуктов".Проект техпомощи "Разработка технологии и инструментов для анализа наноструктур в режиме реального времени" будет координировать Государственный комитет по науке и технологиям.Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды обеспечит контроль за реализацией проекта "Восстановление осушенных торфяников в Беларуси – 2-я фаза".