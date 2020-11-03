Правительство одобрило семь проектов международной технической помощи. Соответствующее постановление Совета Министров от 30 октября 2020 года № 623 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Фото: архив БЕЛТА
Координацию и контроль за реализацией проекта "Стимулирование потенциала технологий Четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Беларуси" обеспечит Минэкономики.
Минжилкомхоз будет отвечать за инициативы "Модернизация коммунальных услуг в Беларуси – помощь в реализации проекта" и "Центральная группа по реализации проекта ЕБРР".
Минздрав займется проектами "Выстраивание эффективных механизмов защиты для улучшения положения детей с тяжелыми формами инвалидности и заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни" и "Укрепление официальной системы контроля безопасности пищевой продукции и содействие доступу к рынку пищевых продуктов".
Проект техпомощи "Разработка технологии и инструментов для анализа наноструктур в режиме реального времени" будет координировать Государственный комитет по науке и технологиям.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды обеспечит контроль за реализацией проекта "Восстановление осушенных торфяников в Беларуси – 2-я фаза".
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Правительство одобрило семь проектов международной технической помощи
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
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