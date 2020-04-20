Правительство одобрило проект международной техпомощи по повышению эксплуатационной безопасности АЭС

Совет Министров Беларуси одобрил проект международной технической помощи ”Повышение эксплуатационной безопасности атомной электростанции в период ввода в эксплуатацию и эксплуатации“, сообщает пресс-служба Правительства.





Также одобрены проекты технической помощи ”Совершенствование передовых методов лучевой терапии, включая гарантии качества и контроль качества“ и ”Укрепление взаимодействия пограничных ведомств Республики Беларусь и Латвийской Республики в рамках подготовки и проведения массовых мероприятий (ЛАТБЕЛ)“.

Решение принято на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров и закреплено постановлением Совмина от 17 апреля 2020 года № 238.

Документ вступает в силу со дня его принятия.

