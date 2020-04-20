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  2. Правительство одобрило проект международной техпомощи по повышению эксплуатационной безопасности АЭС

Правительство одобрило проект международной техпомощи по повышению эксплуатационной безопасности АЭС

Совет Министров Беларуси одобрил проект международной технической помощи ”Повышение эксплуатационной безопасности атомной электростанции в период ввода в эксплуатацию и эксплуатации“, сообщает пресс-служба Правительства.


Также одобрены проекты технической помощи ”Совершенствование передовых методов лучевой терапии, включая гарантии качества и контроль качества“ и ”Укрепление взаимодействия пограничных ведомств Республики Беларусь и Латвийской Республики в рамках подготовки и проведения массовых мероприятий (ЛАТБЕЛ)“.

Решение принято на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров и закреплено постановлением Совмина от 17 апреля 2020 года № 238.

Документ  вступает в силу со дня его принятия.

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Фото: Виталий ГИЛЬ
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