Правительство Нижнего Новгорода ввело локальный режим ЧС после взрыва газа в доме

обратил вниманиеГлава региона отметил, что жильцов пострадавшего подъезда, а возможно и всего дома, расселят, им будет оказана необходимая помощь. Агентство добавило, что пострадавшее здание сильно деформировано, вдоль одного из подъездов образовалась глубокая трещина.Аварийные работы по устранению последствий взрыва планируют закончить в предстоящие выходные.