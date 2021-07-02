Нижегородское правительство приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации на территории вокруг жилого дома, в котором прогремел взрыв, информирует ТАСС.
– Вводим ЧС. Поставили задачу оградить место ЧС. Назначили ответственного по ликвидации ЧС – Горбунову Светлану Анатольевну, главу Сормовского района, – обратил внимание глава города Юрий Шалабаев.
Глава региона отметил, что жильцов пострадавшего подъезда, а возможно и всего дома, расселят, им будет оказана необходимая помощь. Агентство добавило, что пострадавшее здание сильно деформировано, вдоль одного из подъездов образовалась глубокая трещина.
Аварийные работы по устранению последствий взрыва планируют закончить в предстоящие выходные.
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Правительство Нижнего Новгорода ввело локальный режим ЧС после взрыва газа в доме
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