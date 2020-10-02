Об этом сегодня проинформировал Премьер-министр Роман Головченко, отвечая на вопрос депутата Олега Гайдукевича на первом заседании сессии Палаты представителей. По словам главы Правительства, проблема излишнего бюрократизма действительно актуальна.
– Любая система управления по мере развития обрастает чрезмерной отчетностью, излишним документооборотом. Установка Президента: необходимо быстрее принимать решения, в том числе уходить от излишнего согласования. Проблему видим, понимаем, над ней работаем.
По словам Премьер-министра, идет работа над упрощением административных процедур, а также модернизацией системы показателей.
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Правительство намерено упростить административные процедуры
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ