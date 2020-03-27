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Правительство может дать льготы инвесторам для строительства отелей

Правительство изучит возможность предоставления льгот инвесторам для строительства гостиниц. Это предусмотрено планом мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата в Беларуси, который утвержден первым заместителем Премьер-министра Дмитрием Крутым, передает БЕЛТА.

Один из пунктов плана — изучение возможности предоставления льгот и преференций потенциальным инвесторам в сфере строительства средств размещения туристов. Соответствующие предложения будут готовиться Минэкономики, облисполкомами, Минским горисполкомом для рассмотрения Советом Министров.

Власти также проработают вопрос о создании территорий со специальным правовым режимом по аналогии со специальным туристско-рекреационным парком "Августовский канал" или предоставлении отдельным территориям льгот, аналогичных предоставляемым резидентам СЭЗ.

Для привлечения частных инвестиций в развитие сельхозпроизводства Правительство рассмотрит возможность передачи сельхозземель в аренду или концессию. Минэкономики, Госкомимущество и облисполкомы должны направить соответствующие предложения в Совмин до конца 2020 года.

Помимо этого, в II квартале этого года для Совмина будет подготовлен перечень приоритетных инвестиционных предложений по созданию новых или модернизации имеющихся производств в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с участием иностранного капитала и технологий.

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