Заместитель мэра столицы России Анастасия Ракова заявила, что причиной подъема заболеваемости в городе стал новый штамм коронавирусной инфекции, информирует ТАСС.
– С июня месяца мы все становимся свидетелями еще одной резкой вспышки заболеваемости коронавирусом в Москве. Конечно, ее причина – это комплекс различных причин. Но основной, доминирующей является новый штамм вируса – индийский штамм, – уточнила Анастасия Ракова.
Согласно официальной информации, по меньшей мере 10% жителей столицы России переболели COVID-19. При этом переборовших инфекцию без симптомов либо обращения к доктору больше в три-четыре раза.
– Москве пришлось принять основной удар пандемии в нашей стране. На сегодняшний день официально переболело более 10% жителей Москвы, от общего объема переболевших по всей стране москвичи составляют примерно 25%. Если еще учитывать всех, кто болеет бессимптомно либо не обращался к врачу, то эту цифру надо умножить смело на три или четыре, – добавила заммэра Москвы.
Опубликовано:
1729
Правительство Москвы считает, что причиной вспышки заболеваемости стал новый штамм COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter