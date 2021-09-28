Правительство Латвии ввело обязательную вакцинацию для медиков, педагогов и соцработников

Правительство Латвии по итогам сегодняшнего заседания приняло решение ввести обязательную вакцинацию для работников здравоохранения, образования и учреждений социального обслуживания. Это требование вступит в силу с 15 ноября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.
Согласно нововведениям руководители и в других сферах могут потребовать от своих сотрудников привиться, если они контактируют с клиентами или большим количеством людей, имеют длительный тесный контакт с коллегами или же если прививка необходима для организации непрерывной работы организации.
– С 11 октября по 15 ноября тем сотрудникам учреждений здравоохранения, социального обслуживания и образования, которые начали вакцинацию, ПЦР-тест для рабочих нужд можно будет сделать за счет госбюджета. В других сферах работники должны будут самостоятельно оплачивать исследование, – подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, правительство страны постановило, что с 11 октября все услуги в помещениях, за исключением первой необходимости, будут оказываться только в безопасной (зеленой) или частично безопасной (желтой) зоне – при наличии действующего сертификата о вакцинации от коронавируса или факта перенесенной болезни, или отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию.
– Часть поставщиков услуг уже до этого работали в желтой зоне, но теперь она будет распространяться на заведения общественного питания, культурные и развлекательные мероприятия, выставки, косметические и оздоровительные услуги, музеи, библиотеки, спортивные и любительские мероприятия, образовательные услуги, – уточняют в министерстве.
В небезопасной (красной) зоне, когда невозможно узнать статус человека, будет разрешено оказывать только основные услуги. Речь про общественный транспорт, почтовые услуги, религиозные события.
– В небезопасной зоне будут доступны услуги на открытом воздухе и индивидуальные услуги, предоставляемые вакцинированным или переболевшим поставщиком услуг, – добавили в минздраве Латвии.
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