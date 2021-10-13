Правительство Кыргызстана возглавил Акылбек Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении Акылбека Жапарова главой кабмина. Об этом информирует РИА Новости.
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"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому... Жапаров Акылбек Усенбекович назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики – руководителем администрации президента Кыргызской Республики, и он освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей", – заявил представитель пресс-службы главы государства.