Правительство Кыргызстана во главе с Садыром Жапаровым сложило полномочия в связи с официальным опубликованием результатов досрочных президентских выборов, которые прошли 10 января. Об этом сообщает ТАСС.
И. о. обязанности президента Кыргызстана спикер парламента Талант Мамытов подписал указ «О прекращении полномочий премьер-министра Кыргызской Республики и правительства Кыргызской Республики». Документ подразумевает, что члены правительства будут исполнять свои обязанности, пока в стране не сформируют новый кабмин.
Что касается премьер-министра, исполнять его обязанности будет и. о. первого вице-премьера Артем Новиков.
Фото: pixabay.com
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Правительство Кыргызстана ушло в отставку
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