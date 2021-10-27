Правительство КНР намерено дисквалифицировать спортсменов за нарушение карантинных мер на зимних Олимпийских играх

Организаторы зимних Олимпийских игр в Пекине будут дисквалифицировать спортсменов и лишать аккредитации участников делегаций за нарушение мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.
– Некоторые детали сейчас обговариваются с Международным олимпийским комитетом. Несоблюдение указанных в руководстве противоэпидемических мер может привести к предупреждению, временному или постоянному лишению аккредитации или дисквалификации участника игр, отстранению от участия в соревнованиях, лишению соответствующих квалификаций и другим достаточно серьезным последствиям, – сказал вице-мэр Пекина, замглавы оргкомитета "Пекин-2022" Чжан Цзяньдун.
25 октября Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет и оргкомитет "Пекин-2022" представили первую версию антиковидных правил для спортсменов и журналистов на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине в будущем году. Получившие прививки атлеты будут освобождены от 21-дневного карантина. Спортсмены будут проходить ежедневное тестирование, пребывание на сторонних объектах, не указанных в списке правил, запрещено.
Напомним, что Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля.
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