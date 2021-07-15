Правительство Китая ввело локдаун в округе Лунчуань

По информации агентства "Синьхуа", за прошедшие 24 часа в данном округе три пациента получили положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Зараженных обнаружили во время профилактического тестирования. В настоящее время все пациенты с COVID-19 госпитализированы. Въезд и выезд из округа ограничены, правительство округа сообщило о запуске кампании по массовому тестированию населения на коронавирусную инфекцию.В данный момент врачи нашли 383 контактировавших с пациентами, зараженными COVID-19. Все они находятся на карантине.Отмечается, что в округе Лунчуань на границе с Мьянмой проживает по меньшей мере 190 тыс. человек.