Правительство изменило квоты на производство алкогольной продукции

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Квота на производство водки и ликеро-водочных изделий увеличена с 10,706 млн дал до 10,95 млн дал, водки фруктовой – с 5,5 тыс. дал до 8,5 тыс. дал.На 4 тыс. дал до 166 тыс. дал увеличена квота для бренди, на 30 тыс. дал до 50 тыс. дал – для кулера винного виноградного. С 334 тыс. дал до 456 тыс. дал увеличен показатель по крепким спиртным напиткам.Одновременно уменьшены квоты на выпуск вин фруктово-ягодных натуральных (с 4,77 млн дал до 4,69 млн дал), вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии (с 4,78 млн дал до 4,63 млн дал), напитков винных особых (с 110 тыс. дал до 70 тыс. дал).Дополнительно введена квота на производство фруктов в вине фруктовом – 2 тыс. дал.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.