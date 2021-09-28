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  2. Правительство Испании объявило остров Пальма зоной стихийного бедствия

Правительство Испании объявило остров Пальма зоной стихийного бедствия

Власти Испании решили объявить остров Пальма (автономное сообщество Канарские острова), где происходило извержение вулкана, зоной стихийного бедствия, передает ТАСС.


Официальный представитель кабинета министров королевства Исабель Родригес сообщила, что данная мера позволит оказать финансовую помощь для устранения последствий извержения вулкана.

Она также уточнила:

– [Совет министров одобрил] объявление острова Пальма территорией, серьезно пострадавшей от чрезвычайной ситуации в области гражданской защиты.
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Фото: РЕЙТЕР
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