Причина – риски, связанные с распространением коронавируса, пишет ТАСС.
«В связи с ростом числа заболеваний COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в Играх в Токио», – объяснил министр спорта Гвинеи Санусси Соу.
AFP со ссылкой на свой источник сообщает, что данное решение также может быть связано с финансовыми проблемами государства.
Гвинею на состязаниях должны были представить пять спортсменов.
Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа. На них будут разыграны 339 комплектов наград.
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Правительство Гвинеи отменило участие национальной сборной в Олимпиаде
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