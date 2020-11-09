Правительство готовит стимулирующие меры для развития внутреннего туризма на фоне пандемии

, – сказал вице-премьер.Что касается разрешения споров с туристами, которые купили путевки, но из-за пандемии не смогли отправиться на отдых, то, по словам заместителя Премьер-министра, в большинстве случаев туристическим фирмам удалось договориться со своими клиентами. Туристам предлагались перенос тура, возврат денежных средств с отсрочкой, депонирование денег на следующий год.Правовые нормы, дополнительно регулирующие решение подобных споров, будут предусмотрены в новом законе "О туризме" (страхование, создание специального фонда или банковская гарантия)., – пояснил Игорь Петришенко.По мнению вице-премьера, сложившаяся в мире ситуация – повод для развития внутреннего туризма., – отметил Игорь Петришенко.