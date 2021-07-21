Правительство Германии утратило надежду найти выживших в районе наводнений. Они считают, что на территории, где погибло по меньшей мере 160 человек, а многие числятся пропавшими без вести, уцелевших людей нет, передает РИА Новости.
– В настоящее время мы все еще ищем пропавших без вести, к примеру при расчистке путей или выкачивании воды из подвалов... Но, к сожалению, на данный момент крайне вероятно, что можно только обнаружить жертв, но не спасти, – сказала Сабине Лакнер, замглавы службы технической помощи ФРГ (THW).
Она также призвала не винить в трагедии систему предупреждения стихийных бедствий, более совершенная работа которой якобы могла бы предотвратить гибель граждан.
– Я настоятельно призываю не говорить сейчас о провале и не искать виноватых, – заявила Сабине Лакнер.
Напомним, что на минувшей неделе на запад ФРГ обрушился циклон "Бернд", который принес сильные ливни. От непогоды пострадало несколько районов Северного Рейна – Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Из-за мощных осадков уровень рек резко поднялся, это и стало причиной наводнений. Непогода унесла жизни по меньшей мере 160 человек, инфраструктуре нанесен значительный урон.
Опубликовано:
1458
Правительство Германии считает, что в зоне наводнения выживших нет
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter