Правительство Германии считает, что в зоне наводнения выживших нет

– сказала Сабине Лакнер, замглавы службы технической помощи ФРГ (THW).Она также призвала не винить в трагедии систему предупреждения стихийных бедствий, более совершенная работа которой якобы могла бы предотвратить гибель граждан.– заявила Сабине Лакнер.Напомним, что на минувшей неделе на запад ФРГ обрушился циклон "Бернд", который принес сильные ливни. От непогоды пострадало несколько районов Северного Рейна – Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Из-за мощных осадков уровень рек резко поднялся, это и стало причиной наводнений. Непогода унесла жизни по меньшей мере 160 человек, инфраструктуре нанесен значительный урон.