Правительство Франции сообщило, что пятая волна COVID-19 в стране начинается стремительно

– уточнилв эфире радио Europe 1.добавил он.По словам Габриэля Атталь, Франция "несколько раньше соседних стран" начала ревакцинировать граждан –при том, что в стране достаточно большой процент населения получил прививку от COVID-19.В то же время официальный представитель властей не дал прямого ответа на вопрос о том, намерено ли правительство страны по примеру Австрии вводить повторный режим самоизоляции и не будет ли каких-то ограничений только для тех, кто еще не вакцинирован. Габриэль Атталь отметил, что власти считают санитарный пропуск основным средством профилактики эпидемии, и уточнил, что благодаря ему до сих пор не были ведены более жесткие ограничения по стране.По последним данным правительства, во Франции за последние сутки 22,6 тыс. человек получили положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию. За весь период диагноз COVID-19 подтвердили у 7,4 млн пациентов. Кроме того, COVID-19 унес жизни по меньшей мере 118 тыс. человек. Согласно информации минздрава Франции, как минимум 51 млн человек была сделана хотя бы одна прививка против коронавируса, из них 50 млн человек прошли полный курс вакцинации. 5,3 млн французов прошли ревакцинацию. Всего в стране проживает порядка 67 млн человек.