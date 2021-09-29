Правительство Франции планирует продлить использование санитарного пропуска до лета

Власти Франции предложат парламенту сохранить возможность использования санитарных пропусков в качестве борьбы с распространением COVID-19 до лета, передает ТАСС.
– Мы хотим предложить парламенту оставить возможность использования этих мер [в том числе санитарного пропуска] до лета, – уточнил информацию постоянный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
По его словам, меры были приняты правительством для защиты жителей страны. Габриэль Атталь также отметил, что санитарная ситуация во Франции улучшается, причем в этом немаловажную роль сыграли вакцинация и использование санитарного пропуска.
– У нас есть причины быть оптимистами, но необходимо проявлять осторожность, – обратил внимание он.
Габриэль Атталь добавил, что речь идет о сохранении такой возможности, а не об обязательном использовании.
Санитарные пропуска во Франции выдают на основании справки о прохождении полного курса вакцинации, результата ПЦР-теста или при предоставлении справки, подтверждающей выработку иммунного ответа после перенесенной коронавирусной инфекции. Действующий закон о мерах по борьбе с распространением COVID-19 подразумевает использование санитарных пропусков до 15 ноября, после чего необходимо принять новый закон, если правительство намеревается продлить действие документа.
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