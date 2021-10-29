Правительство Эстонии обязало носить маски в саунах и бассейнах

В Эстонии ужесточили масочный режим. Теперь использовать индивидуальные средства защиты необходимо даже в саунах и бассейнах, пишет РБК.
Как отметили в пресс-службе правительства страны, маски нужно будет использовать в образовательных учреждениях для взрослых и детей, на конференциях, концертах, в музеях, театрах, кинотеатрах, на развлекательных мероприятиях и в зонах общественного питания.
В помещениях общего пользования средства индивидуальной защиты потребуются при занятиях спортом, на спортивных соревнованиях, а также в банях, спа-салонах, бассейнах, аквацентрах.
– Маску не требуется носить во время занятий, при которых это не представляется возможным, например при непосредственном занятии спортом и соприкосновении с водой, а также во время еды в ресторане, – уточнили власти страны.
Вместе с тем c 1 ноября в Эстонии ограничат работу общепита. Рабочий день разрешено начинать с 6:00, а заканчивать не позднее 23:00.
Отмечается, что новые правила начнут действовать с 29 октября для всех лиц старше 12 лет.
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