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Правительство Эстонии обязало носить маски в саунах и бассейнах

В Эстонии ужесточили масочный режим. Теперь использовать индивидуальные средства защиты необходимо даже в саунах и бассейнах, пишет РБК.


Как отметили в пресс-службе правительства страны, маски нужно будет использовать в образовательных учреждениях для взрослых и детей, на конференциях, концертах, в музеях, театрах, кинотеатрах, на развлекательных мероприятиях и в зонах общественного питания.

В помещениях общего пользования средства индивидуальной защиты потребуются при занятиях спортом, на спортивных соревнованиях, а также в банях, спа-салонах, бассейнах, аквацентрах.

– Маску не требуется носить во время занятий, при которых это не представляется возможным, например при непосредственном занятии спортом и соприкосновении с водой, а также во время еды в ресторане, – уточнили власти страны.

Вместе с тем c 1 ноября в Эстонии ограничат работу общепита. Рабочий день разрешено начинать с 6:00, а заканчивать не позднее 23:00.

Отмечается, что новые правила начнут действовать с 29 октября для всех лиц старше 12 лет.

Фото: pixabay.com
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