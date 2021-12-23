Власти Эквадора приняли решение сделать обязательной вакцинацию против коронавируса в стране, передает ТАСС.
Правительство Эквадора объявило обязательной вакцинацию против COVID-19 Нравится22:14
"В Эквадоре объявляется обязательной вакцинация от COVID-19. Это решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в данный момент, то есть ростом случаев заражения и распространением новых штаммов, которые вызывают беспокойство, таких как "омикрон", – уточняется в сообщении министерства здравоохранения южноамериканской республики.
В ведомстве также отметили, что у страны есть достаточное количество вакцин для иммунизации всего населения.
– Вакцинация не будет обязательной для тех лиц, у которых есть медицинские противопоказания. Им нужно будет предоставить справку, – уточнили в минздраве республики.
Согласно информации ведомства, к 21 декабря полный курс вакцинации против COVID-19 в стране прошли 12,4 млн человек, что составляет 77,2% жителей старше пяти лет. За все время коронавирус в Эквадоре подтвердили по меньшей мере у 538 тыс. человек. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 составило 33,6 тыс.