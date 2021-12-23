Правительство Эквадора объявило обязательной вакцинацию против COVID-19

уточняется в сообщении министерства здравоохранения южноамериканской республики.В ведомстве также отметили, что у страны есть достаточное количество вакцин для иммунизации всего населения.– уточнили в минздраве республики.Согласно информации ведомства, к 21 декабря полный курс вакцинации против COVID-19 в стране прошли 12,4 млн человек, что составляет 77,2% жителей старше пяти лет. За все время коронавирус в Эквадоре подтвердили по меньшей мере у 538 тыс. человек. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 составило 33,6 тыс.