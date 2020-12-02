Правительство делает ставку на развитие интеллектуальных продуктов и услуг. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу деятельности правительства до 2025 года.
– Помимо совершенствования традиционной экономики будем настойчиво формировать новую экономику, где основу будут составлять интеллектуальные продукты и услуги. Для этого потребуется решение ряда задач. Первое – переформатировать систему господдержки научно-инновационной сферы. Существующий механизм поддержки отдельных инициаторов инновационных проектов будет дополнен целевой финансовой поддержкой комплексных проектов создания новых прорывных производств.
Также Роман Головченко сообщил, что предстоит обеспечить равный доступ к финансовым ресурсам для субъектов государственного и частного секторов экономики.
– Кроме того нужно обеспечить развитие наукоемких высокотехнологичных услуг. Этот та сфера, которая в последнее время растет наиболее впечатляющими темпами. Надо задействовать весь потенциал инновационных предприятий, ученых, конструкторских бюро, университетских лабораторий через создание специализированных центров.
Премьер-министр сообщил, что в следующей пятилетке планируется реализовать ряд масштабных проектов будущего предусматривающих формирование производственно-технологической базы новой экономики.
– Это национальный электротранспорт, инновационное развитие здравоохранения, умные города и проекты с широким использованием местных сырьевых ресурсов. Предусматривается углубление переработки древесины, кожевенного сырья с созданием выгодных производственных переделов и конечных продуктов.
Роман Головченко отметил, что новое качество экономического роста и уровня жизни граждан должна обеспечить цифровая трансформация бизнес процессов и распространение цифровизации на все сферы жизнедеятельности.
Фото: БЕЛТА
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Правительство делает ставку на развитие интеллектуальных продуктов и услуг
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