Правительство Чехии вводит режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 в Чехии введут с 26 ноября. Он будет длиться 30 дней, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Решение о вводе режима ЧС приняло правительство республики. Согласно чешскому законодательству, правительство обязано немедленно проинформировать Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики о решении ввести режим ЧС. Нижняя палата должна его поддержать или отвергнуть. Во втором случае оно утрачивает силу.
Напомним, что в Чехии в 2020-м дважды вводили режим ЧС. Окончательно его отменили в апреле текущего года.
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что ситуация с коронавирусом в республике будет ухудшаться в ближайшие недели, а пик придется на период Рождества. Он сообщил, что во время ЧС в стране запрещается работа кафе, ресторанов, баров, казино с 22:00 до 04:59. Также отменяются рождественские базары. В общественных мероприятиях (например, клубных встречах) могут участвовать не более сотни человек. Исключение – похоронные церемонии. Работа магазинов и фермерских базаров пока не ограничена.
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