Правительство Беларуси утвердило меры по реализации закона о республиканском бюджете на 2021 год. Это предусмотрено постановлением Совета Министров № 95 от 18 февраля 2021 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Документом устанавливаются особенности финансирования отдельных расходов бюджета в 2021 году, а также перечни ведомственных решений, которые в текущем году необходимо подготовить и утвердить для реализации закона.
В частности, Министерство обороны, Комитет государственной безопасности, Государственный пограничный комитет по согласованию с Министерством финансов определят порядок планирования, использования и отчетности средств, получаемых от сдачи вторичных материальных ресурсов и драгоценных металлов.
Облисполкомы по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций и Минфином установят перечни объектов для строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта местных автомобильных дорог, улиц, являющихся продолжением республиканских и местных автодорог с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, в населенных пунктах и объемы их финансирования. Мингорисполком – перечни объектов для строительства, реконструкции и капитального ремонта магистральных улиц радиального направления и МКАД и объемы их финансирования.
Постановление вступило в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Фото: БЕЛТА
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Правительство Беларуси утвердило меры по реализации закона о бюджете на 2021 год
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