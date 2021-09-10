Правительства Беларуси и России одобрили 28 союзных программ

По итогам заседания Совета Министров Союзного государства одобрены Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы и 28 союзных программ, направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции.обратил внимание Роман Головченко.Стороны договорились о формировании единой аграрной политики. В этой сфере будет осуществляться постепенное сближение законодательства в области сельского хозяйства с целью увеличения объемов взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, снятия административных барьеров, обеспечения продовольственной безопасности. Также предполагается совместное научно-техническое развитие сельского хозяйства.сказал Михаил Мишустин.В энергетической сфере стороны пришли к решению поэтапного формирования объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии. Также стороны договорились до конца 2023 года обеспечить унификацию законодательства в сферах эксплуатации объектов ядерной энергетики, регулирования радиационной безопасности, аварийной готовности и реагирования, обращения с ядерным топливом и радиоактивными отходами.отметил Роман Головченко.Кроме того, Беларусь и Россия увеличат число железнодорожных маршрутов и отменят разрешительную систему в грузоперевозках.подчеркнул Михаил Мишустин.Он также добавил, что будет разработан комплекс мер для углубления и взаимодействия в воздушном, железнодорожном, морском и автомобильном транспорте.уточнил российский Премьер.