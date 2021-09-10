Правительства Беларуси и России одобрили 28 союзных программ

По итогам заседания Совета Министров Союзного государства одобрены Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы и 28 союзных программ, направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции.
– Это ответ тем, кто занимается политическими спекуляциями на теме интеграции в рамках Союзного государства. Неоспоримым является тот факт, что реализация одобренных сегодня документов принесет очевидную пользу нашим гражданам и самым положительным образом скажется на их благосостоянии, – обратил внимание Роман Головченко.
Стороны договорились о формировании единой аграрной политики. В этой сфере будет осуществляться постепенное сближение законодательства в области сельского хозяйства с целью увеличения объемов взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, снятия административных барьеров, обеспечения продовольственной безопасности. Также предполагается совместное научно-техническое развитие сельского хозяйства.
– Мы будем использовать объективные конкурентные преимущества наших компаний, стимулировать создание совместных предприятий, устраним существующие административные барьеры. А для улучшения и увеличения взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией перейдем к единой агропромышленной политике, – сказал Михаил Мишустин.
В энергетической сфере стороны пришли к решению поэтапного формирования объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии. Также стороны договорились до конца 2023 года обеспечить унификацию законодательства в сферах эксплуатации объектов ядерной энергетики, регулирования радиационной безопасности, аварийной готовности и реагирования, обращения с ядерным топливом и радиоактивными отходами.
– В энергетической сфере достигнуты договоренности об этапах формирования объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии, что выровняет уровень затрат на энергетику для российских и белорусских компаний. Одновременно достигнуты договоренности о комфортной цене, по которой Беларуси будет поставляться природный газ в следующем году. По нашим оценкам, только прямой эффект от реализации интеграционного пакета для Беларуси прогнозируется в росте ВВП примерно на 1 миллиард долларов, не считая всех дополнительных возможностей для белорусского бизнеса на российском рынке, которые будут созданы в ходе реализации союзных программ, – отметил Роман Головченко.
Кроме того, Беларусь и Россия увеличат число железнодорожных маршрутов и отменят разрешительную систему в грузоперевозках.
– Более того, с учетом эпидемиологической обстановки принято принципиальное решение в полном объеме возобновить авиасообщение между нашими странами из аэропортов, которые в том числе открыты для международных рейсов, – подчеркнул Михаил Мишустин.
Он также добавил, что будет разработан комплекс мер для углубления и взаимодействия в воздушном, железнодорожном, морском и автомобильном транспорте.
– Ведь без единого транспортного пространства невозможно развитие свободной торговли, рынка труда, туризма, бизнеса и других сфер, – уточнил российский Премьер.
Головченко: реализация одобренных сегодня документов принесет очевидную пользу нашим гражданам
Головченко: реализация принимаемых документов подтверждает востребованность формата Союзного государства
Прямой эффект от реализации интеграционного пакета для Беларуси – рост ВВП примерно на $ 1 млрд
Мишустин: от интеграции в рамках Союзного государства выиграют все
Беларусь и Россия увеличат число железнодорожных маршрутов и отменят разрешительную систему в грузоперевозках
Мишустин: наша общая цель – повышение уровня жизни каждого гражданина обеих стран