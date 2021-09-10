Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Правительства Беларуси и России одобрили 28 союзных программ

Правительства Беларуси и России одобрили 28 союзных программ

28 союзных программ были одобрены в ходе заседания Совета Министров Союзного государства. Об этом сообщили журналистам премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин.


По итогам заседания Совета Министров Союзного государства одобрены Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы и 28 союзных программ, направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции.

– Это ответ тем, кто занимается политическими спекуляциями на теме интеграции в рамках Союзного государства. Неоспоримым является тот факт, что реализация одобренных сегодня документов принесет очевидную пользу нашим гражданам и самым положительным образом скажется на их благосостоянии, – обратил внимание Роман Головченко.


Стороны договорились о формировании единой аграрной политики. В этой сфере будет осуществляться постепенное сближение законодательства в области сельского хозяйства с целью увеличения объемов взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, снятия административных барьеров, обеспечения продовольственной безопасности. Также предполагается совместное научно-техническое развитие сельского хозяйства.

– Мы будем использовать объективные конкурентные преимущества наших компаний, стимулировать создание совместных предприятий, устраним существующие административные барьеры. А для улучшения и увеличения взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией перейдем к единой агропромышленной политике, – сказал Михаил Мишустин.


В энергетической сфере стороны пришли к решению поэтапного формирования объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии. Также стороны договорились до конца 2023 года обеспечить унификацию законодательства в сферах эксплуатации объектов ядерной энергетики, регулирования радиационной безопасности, аварийной готовности и реагирования, обращения с ядерным топливом и радиоактивными отходами.

– В энергетической сфере достигнуты договоренности об этапах формирования объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии, что выровняет уровень затрат на энергетику для российских и белорусских компаний. Одновременно достигнуты договоренности о комфортной цене, по которой Беларуси будет поставляться природный газ в следующем году. По нашим оценкам, только прямой эффект от реализации интеграционного пакета для Беларуси прогнозируется в росте ВВП примерно на 1 миллиард долларов, не считая всех дополнительных возможностей для белорусского бизнеса на российском рынке, которые будут созданы в ходе реализации союзных программ, – отметил Роман Головченко.


Кроме того, Беларусь и Россия увеличат число железнодорожных маршрутов и отменят разрешительную систему в грузоперевозках.

– Более того, с учетом эпидемиологической обстановки принято принципиальное решение в полном объеме возобновить авиасообщение между нашими странами из аэропортов, которые в том числе открыты для международных рейсов, – подчеркнул Михаил Мишустин.

Он также добавил, что будет разработан комплекс мер для углубления и взаимодействия в воздушном, железнодорожном, морском и автомобильном транспорте.

– Ведь без единого транспортного пространства невозможно развитие свободной торговли, рынка труда, туризма, бизнеса и других сфер, – уточнил российский Премьер.
Головченко: реализация одобренных сегодня документов принесет очевидную пользу нашим гражданам

Головченко: реализация принимаемых документов подтверждает востребованность формата Союзного государства

Прямой эффект от реализации интеграционного пакета для Беларуси – рост ВВП примерно на $ 1 млрд

Мишустин: от интеграции в рамках Союзного государства выиграют все

Беларусь и Россия увеличат число железнодорожных маршрутов и отменят разрешительную систему в грузоперевозках

Мишустин: наша общая цель – повышение уровня жизни каждого гражданина обеих стран
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы