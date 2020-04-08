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Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты могут быть изменены

Министерство лесного хозяйства информирует о проведении общественных обсуждений проекта указа по внесению изменений и дополнений в правила ведения охотничьего хозяйства и охоты, сообщили sb.by в пресс-службе Минлесхоза.

Фото: архив БЕЛТА

«Данный проект направлен прежде всего на разделение действующей редакции правил на два нормативных документа: Правила охоты и Правила ведения охотничьего хозяйства. Это в свою очередь позволит простым охотникам изучить требования к организации и проведению охоты в отдельном документе, не касаясь вопросов ведения охотничьего хозяйства, которые для них не актуальны. Предлагаемый проект подготовлен с учетом предложений, высказанных всеми заинтересованными органами, а также гражданами Республики Беларусь», — проинформировали в ведомстве. 

Минлесхоз выражает благодарность тем, кто прислал свои предложения по усовершенствованию Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты. Они были рассмотрены на заседаниях межведомственной рабочей группы, созданной при министерстве.

Проект документа размещен на сайте Минлесхоза. В случае наличия замечаний и предложений по проекту указа их следует направлять на электронную почту mlh@mlh.gov.by.
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