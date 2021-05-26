Вокруг маникюра с гель-лаком уже давно появилось много мифов, поэтому разобраться, что из сказанного является правдой, непросто. Например, говорят, что со свежим покрытием такого типа на ногтях как минимум сутки нельзя ходить в баню. Правда ли это? Корреспондент sb.by обратилась за комментарием к мастеру по маникюру Диане Казимирчик.
– Действительно, не рекомендуется в течение первых суток после маникюра принимать горячую ванну, мыть в горячей воде посуду и ходить в баню, – ответила эксперт. Она подчеркнула, что ограничение касается не только русской бани, но и сауны, хамама.
В чем причина? Собеседница sb.by объяснила:
– Это связано с тем, что молекулярное строение покрытия состоит из полимеров, которые сушатся в лампе, и закрепителей, которые выветриваются на воздухе. Если помыть руки не в горячей воде после процедуры, ничего страшного не произойдет. Но высокие температуры и отмачивание рук в горячей воде приводят к нагреванию покрытия и размягчению ногтей. Вследствие этого на них могут образоваться сколы и отслойки либо же исчезнет глянцевый блеск.
Диана Казимирчик добавила: «Также не рекомендуется в первый день после процедуры надевать перчатки, так как они провоцируют потоотделение, что чревато вышеперечисленными последствиями».
Фото: pixabay.com
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Правда ли, что в первый день после нанесения гель-лака нельзя ходить в баню? Отвечает эксперт
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