Посещать баню при мерцательной аритмии можно, однако стоит соблюдать ряд важных правил, чтобы водные и тепловые процедуры не стали причиной образования тромбов. Об этом в эфире программы “Жить здорово” предупредил кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.
Специалист обратил внимание, что любителям тепловых и водных процедур, страдающим от мерцательной аритмии, ходить в баню можно. Однако перед посещением они должны знать, к чему может привести чрезмерное пребывание в парилке.
– Все люди с мерцательной аритмией принимают антикоагулянты для разжижения крови. Баня же приводит к обезвоживанию, повышению вязкости крови и возможному формированию тромба. В этом случае дозы лекарств, которые получают пациенты, оказываются недостаточными, – отметил Герман Гандельман.
Вместе с тем кардиолог посоветовал людям с мерцательной аритмией больше пить воды в бане и не находиться в парилке часами. В таком случае водные и тепловые процедуры не нанесут вреда здоровью.
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Правда ли, что при аритмии нельзя ходить в баню? Отвечает кардиолог
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