Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Правда ли, что при аритмии нельзя ходить в баню? Отвечает кардиолог

Правда ли, что при аритмии нельзя ходить в баню? Отвечает кардиолог

Посещать баню при мерцательной аритмии можно, однако стоит соблюдать ряд важных правил, чтобы водные и тепловые процедуры не стали причиной образования тромбов. Об этом в эфире программы “Жить здорово” предупредил кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.


Специалист обратил внимание, что любителям тепловых и водных процедур, страдающим от мерцательной аритмии, ходить в баню можно. Однако перед посещением они должны знать, к чему может привести чрезмерное пребывание в парилке.

– Все люди с мерцательной аритмией принимают антикоагулянты для разжижения крови. Баня же приводит к обезвоживанию, повышению вязкости крови и возможному формированию тромба. В этом случае дозы лекарств, которые получают пациенты, оказываются недостаточными, – отметил Герман Гандельман.

Вместе с тем кардиолог посоветовал людям с мерцательной аритмией больше пить воды в бане и не находиться в парилке часами. В таком случае водные и тепловые процедуры не нанесут вреда здоровью.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Гороскоп на 4 июня
В Египте произошло ДТП с туристическим автобусом
Трешка для тройняшек: как семья столичного адвоката, в одночасье ставшая многодетной, обзавелась новыми квадратными метрами в пригороде Минска
Кому выгодна истерика вокруг авиарейса Ryanair? Подробности впервые прозвучали в фильме-расследовании ОНТ «Рейс Афины – Вильнюс»
Чтобы третьей волны не было: как лепельчане борются с коронавирусом
Онлайн-заимствования могут стать значимым инструментом финансирования стартапов и малого бизнеса
МиГ-29 перехватил и заставил сесть «Боинг»?
«Реально меня просто подставили» – экстремист Протасевич об экстренной посадке самолета в Минске и своем задержании
Соболенко обыграла Саснович во втором круге Roland Garros
Версия о том, что «слить» Протасевича мог Запад, принадлежит самому Протасевичу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Красное на дурном
США ввели санкции против трех граждан и 64 организаций Болгарии
Правда ли, что при аритмии нельзя ходить в баню? Отвечает кардиолог
Глава IATA считает, что повсеместные ограничения на пассажирские полеты больше не нужны
Кто знал, что рейсом летит Протасевич?
Новость о задержании Протасевича экстремисты опубликовали до того, как он начал проходить контроль
Новая версия Windows будет представлена 24 июня
Мальчик пожертвовал свою коллекцию карточек с покемонами ради лечения собаки
«Когда в салоне объявили о посадке в Минске, парень начал просто истерить»
В Китае создали первый полноценный повторитель квантовых сигналов
Церковные награды вручили врачам и медицинским работникам Брестской областной детской больницы
мнение
Всеволод ШИМОВ
Слабая надежда на прорыв
"Беларусь 3" покажет концертную программу победителей радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"
Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение от азербайджанцев в товарищеской игре
Гомельская и Омская области заинтересованы в укреплении сотрудничества в АПК
Волейболистки сборной Беларуси уступили хорваткам в матче золотой Евролиги
Лукашенко поздравил Ицхака Герцога с избранием Президентом Израиля
Европа хочет использовать Беларусь в борьбе с Россией - экс-премьер Украины
Политолог: развитие отношений с Беларусью - это тест на дееспособность украинской элиты
Довгало: сегодняшнее заявление украинской фракции «Слуга народа» не поддается никакому объяснению
Ученые открыли область мозга, отвечающую за материнские защитные инстинкты
Китайская медицинская фирма использует дрон для доставки биологических образцов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Отдых природы
В ЕАЭС приступили к разработке международного договора о трансграничном обороте данных
Азаренко вышла в третий круг Roland Garros
Miu Miu выпустил капсульную коллекцию, вдохновившись морем
Фотофакт. В Брестской 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде стартовал спортивно-патриотический лагерь
Флешмоб «Беларусь в моем сердце» проходит в Минской области
В больницах и поликлиниках Беларуси проводится предварительная запись на вакцинацию против COVID-19
На оргкомитете по проведению праздника «Купалье» обсудили основную концепцию творческой составляющей фестиваля
Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
В Солигорске гости после застолья избили хозяина квартиры до смерти
Лучшая корова страны – в СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как защищать детей
В суде по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка оглашены материалы исполненного международного поручения
Мужчина погиб при пожаре в собственной квартире в Минске
Летно-тактическая тренировка проходит на 50-й смешанной авиабазе
Авторы
СКАНИРУЙТЕ