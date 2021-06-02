Правда ли, что при аритмии нельзя ходить в баню? Отвечает кардиолог

Специалист обратил внимание, что любителям тепловых и водных процедур, страдающим от мерцательной аритмии, ходить в баню можно. Однако перед посещением они должны знать, к чему может привести чрезмерное пребывание в парилке.отметил Герман Гандельман.Вместе с тем кардиолог посоветовал людям с мерцательной аритмией больше пить воды в бане и не находиться в парилке часами. В таком случае водные и тепловые процедуры не нанесут вреда здоровью.