"Працуем раЗАм". Финал конкурса "Властелин села" проходит в Александрии

Сельскохозяйственное соревнование получило постоянную прописку на празднике "Купалье".

Финал республиканского семейного сельскохозяйственного конкурса “Властелин села” проходит в Александрии. В конкурсных испытаниях за звание "Властелин села" сражаются пять молодых семей - победителей областных туров.

В субботу на молодежной площадке республиканского праздника "Купалье" развернулись основные баталии за победный титул. Во вторую часть конкурсной программы "Працуем раЗАм" вошли испытания "Гаспадар i гаспадыня ", "Вясковыя гульнi", конкурс-презентация "Знаёмiмся раЗАм.