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  2. Пранюк: в ТЛЦ, где живут беженцы, есть возможность поддерживать комфортную температуру в случае морозов

Пранюк: в ТЛЦ, где живут беженцы, есть возможность поддерживать комфортную температуру в случае морозов

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк сообщил, что изначально для хранения продукции в транспортно-логистическом центре по регламенту поддерживалась температура 12 градусов по Цельсию. После размещения в помещении беженцев были включены дополнительные тепловентиляторы.



– Сегодня для поддержания комфортной температуры вентиляторы включены не на полную мощность: где-то на 30–40 процентов. Безусловно, при наступлении более серьезных морозов и похолодания есть возможность использовать ресурс этих тепловентиляторов. Кроме того, сотрудники МЧС имеют возможность дополнительно установить тепловые насосы, тепловые пушки, которые позволят поддерживать необходимую температуру для жизнедеятельности человека.  
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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