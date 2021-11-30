Пранюк: в ТЛЦ, где живут беженцы, есть возможность поддерживать комфортную температуру в случае морозов

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк сообщил, что изначально для хранения продукции в транспортно-логистическом центре по регламенту поддерживалась температура 12 градусов по Цельсию. После размещения в помещении беженцев были включены дополнительные тепловентиляторы.
– Сегодня для поддержания комфортной температуры вентиляторы включены не на полную мощность: где-то на 30–40 процентов. Безусловно, при наступлении более серьезных морозов и похолодания есть возможность использовать ресурс этих тепловентиляторов. Кроме того, сотрудники МЧС имеют возможность дополнительно установить тепловые насосы, тепловые пушки, которые позволят поддерживать необходимую температуру для жизнедеятельности человека.