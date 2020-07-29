Познакомиться получше – в Могилеве пройдет мультикультурная встреча «Soup»

В ходе первой встречи будет представлена культура и традиции Туркменистана. Гостям расскажут об истории и особенностях этой страны. Представитель орггруппы фестиваля София Тимофеенко подчеркнула:Также запланирована презентация программы Erasmus «Путешествуй с умом», где желающим расскажут о возможностях образовательных путешествий по Европе и культурное разнообразие.Завершится встреча мозговым штурмом на тему: «Могилев: открытый город для разных национальностей». Открытие встречи будет сопровождаться народными танцами Польши, Украины и Туркменистана в летнем дворике музея им. В. К. Бялыницкого-Бирули.Авторы планируют и другие встречи, темами которых станут культуры разных национальностей, проживающих в городе.