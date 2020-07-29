В субботу, 1 августа, в Могилеве стартует очередной проект «Soup» слушателей Школы городских инициатив «Теплица». Как сообщает лидер Могилевского Центра городских инициатив Юрий Стукалов, мероприятие проходит при поддержке музея имени В. К. Бялыницкого-Бирули. Организаторы хотят показать разнообразие культур и национальностей жителей Могилева. Одна из задач встречи – повысить доброжелательное отношение к представителям разных национальностей, проживающих в городе.
В ходе первой встречи будет представлена культура и традиции Туркменистана. Гостям расскажут об истории и особенностях этой страны. Представитель орггруппы фестиваля София Тимофеенко подчеркнула:
– Мы хотим показать могилевчанам, насколько разнообразен наш город, какие интересные культурные традиции есть у представителей разных национальностей, которые проживают в нем.
Также запланирована презентация программы Erasmus «Путешествуй с умом», где желающим расскажут о возможностях образовательных путешествий по Европе и культурное разнообразие.
Завершится встреча мозговым штурмом на тему: «Могилев: открытый город для разных национальностей». Открытие встречи будет сопровождаться народными танцами Польши, Украины и Туркменистана в летнем дворике музея им. В. К. Бялыницкого-Бирули.
Авторы планируют и другие встречи, темами которых станут культуры разных национальностей, проживающих в городе.
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Познакомиться получше – в Могилеве пройдет мультикультурная встреча «Soup»
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