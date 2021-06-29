Главу Совета раввинов Европы (СРЕ), главного раввина столицы России Пинхаса Гольдшмидта возмутило заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который сказал, что Польша не должна платить за совершенные на ее территории во время Холокоста преступления, направленные против имущества евреев, передает РИА Новости.
– Хотелось бы уточнить у господина премьер-министра (Моравецкого. – Прим. ред.), что он думает по поводу домов и квартир убитых евреев, которые были захвачены их польскими соседями без какого-либо судебного разбирательства? Он относит это к военным преступлениям Германии или Польши? – цитирует Гольдшмидта его пресс-служба.
На прошлой неделе, 24 июня, польский сейм принял новый законопроект о реституции собственности. Согласно документу по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, обжаловать его будет нельзя. Посольство Израиля в Польше выразило свое недовольство проектом закона и сообщило, что он ущемляет права уцелевших в Холокосте евреев на возвращение отнятого у них имущества, заявив о возможном ухудшении отношений между двумя государствами.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ заявил, что пока он находится на своем посту, "Польша не заплатит злотого, доллара или евро за немецкие военные преступления".
Фото предоставлено пресс-службой СРЕ
Опубликовано:
1298
Позиция Варшавы по участию поляков в Холокосте возмутила раввинов Европы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Небо ударит больно за санкционные, насланные исподтишка неприродные катаклизмы