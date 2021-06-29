Позиция Варшавы по участию поляков в Холокосте возмутила раввинов Европы

(Моравецкого. – Прим. ред.)– цитирует Гольдшмидта его пресс-служба.На прошлой неделе, 24 июня, польский сейм принял новый законопроект о реституции собственности. Согласно документу по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, обжаловать его будет нельзя. Посольство Израиля в Польше выразило свое недовольство проектом закона и сообщило, что он ущемляет права уцелевших в Холокосте евреев на возвращение отнятого у них имущества, заявив о возможном ухудшении отношений между двумя государствами.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ заявил, что пока он находится на своем посту,Фото предоставлено пресс-службой СРЕ