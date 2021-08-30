Позиции Беларуси на мировом рынке калийных удобрений серьезно укрепились – Шпаковский

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, – объяснил аналитик.Он обратил внимание и на другой важный аспект:– высказался гость эфира.Конъюнктура мирового рынка калийных удобрений, как считает Шпаковский, претерпит серьезные изменения. Но уже сейчас позиции нашей страны как игрока на мировом рынке серьезно укрепились. А если бы замысел тех, кто планировал прошлогодний мятеж в Беларуси, реализовался, они бы существенно ослабли.– обобщил эксперт.