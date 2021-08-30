Позиции Беларуси на мировом рынке калийных удобрений серьезно укрепились – Шпаковский

– Десять лет назад было принято решение, что в Петрикове будет запущен горно-обогатительный комбинат. Очевидно, если бы в прошлом году противнику удалось запудрить мозги и остановить работу "Беларуськалия", мы бы потеряли позиции на мировом рынке и контракты, не выполнили бы их. Проект Петриковского ГОК, по всей вероятности, был бы торпедирован, – объяснил аналитик.
– Вдумайтесь в магию цифр. За последние два года в Беларуси введена в эксплуатацию атомная электростанция, запущена третья ветка метро. Сюда же отнесем Петриковский ГОК: 1,5 млн т добычи калия в год с возможностью увеличения вдвое, 1300 рабочих мест, 1200 долларов средняя зарплата, 800 квартир для сотрудников, 12 детских садов. Это колоссальный успех, – высказался гость эфира.
Конъюнктура мирового рынка калийных удобрений, как считает Шпаковский, претерпит серьезные изменения. Но уже сейчас позиции нашей страны как игрока на мировом рынке серьезно укрепились. А если бы замысел тех, кто планировал прошлогодний мятеж в Беларуси, реализовался, они бы существенно ослабли.
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