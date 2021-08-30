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  2. Позиции Беларуси на мировом рынке калийных удобрений серьезно укрепились – Шпаковский

Позиции Беларуси на мировом рынке калийных удобрений серьезно укрепились – Шпаковский

Об этом заявил политолог Александр Шпаковский в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» во время обсуждения итогов недавней рабочей поездки Президента в Петриков, где был введен в эксплуатацию горно-обогатительный комплекс ОАО "Беларуськалий". Лукашенко отметил, что «Беларуськалий» остается самым надежным партнером, а Петриков в скором времени может стать вторым Солигорском.


– Десять лет назад было принято решение, что в Петрикове будет запущен горно-обогатительный комбинат. Очевидно, если бы в прошлом году противнику удалось запудрить мозги и остановить работу "Беларуськалия", мы бы потеряли позиции на мировом рынке и контракты, не выполнили бы их. Проект Петриковского ГОК, по всей вероятности, был бы торпедирован, – объяснил аналитик.

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Он обратил внимание и на другой важный аспект:

– Вдумайтесь в магию цифр. За последние два года в Беларуси введена в эксплуатацию атомная электростанция, запущена третья ветка метро. Сюда же отнесем Петриковский ГОК: 1,5 млн т добычи калия в год с возможностью увеличения вдвое, 1300 рабочих мест, 1200 долларов средняя зарплата, 800 квартир для сотрудников, 12 детских садов. Это колоссальный успех, – высказался гость эфира.


Конъюнктура мирового рынка калийных удобрений, как считает Шпаковский, претерпит серьезные изменения. Но уже сейчас позиции нашей страны как игрока на мировом рынке серьезно укрепились. А если бы замысел тех, кто планировал прошлогодний мятеж в Беларуси, реализовался, они бы существенно ослабли.

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– Если МАЗ, БелАЗ, МТЗ, "Беларуськалий" – это то, что нам досталось от СССР, то уже Петриковский ГОК и БелАЭС, СЗАО "БЕЛДЖИ", третья линия метро, спортивные комплексы – наследие нашей современности, – обобщил эксперт.


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Фото: Михалевич Диана
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