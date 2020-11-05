Позиции Байдена у британских букмекеров усилились после победы в штатах Висконсин и Мичиган

Ставки на победу демократа многие крупные конторы принимают с коэффициентом 1/7. Это значит, что шансы на победу Байдена увеличились до 86–87%. А вот у Дональда Трампа возможность стать главой США сократилась до примерно 11,6%, хотя еще в среду утром букмекеры оценивали шансы действующего хозяина Белого дома выше 70%.