Британские букмекерские конторы верят, что на выборах президента США победу одержит кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом говорят данные ставок тотализаторов, пишет РИА Новости.
Ставки на победу демократа многие крупные конторы принимают с коэффициентом 1/7. Это значит, что шансы на победу Байдена увеличились до 86–87%. А вот у Дональда Трампа возможность стать главой США сократилась до примерно 11,6%, хотя еще в среду утром букмекеры оценивали шансы действующего хозяина Белого дома выше 70%.
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Позиции Байдена у британских букмекеров усилились после победы в штатах Висконсин и Мичиган
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Фото: РЕЙТЕР
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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