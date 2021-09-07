Пожилой солигорчанин из ревности ударил топором свою супругу

Подробностями с sb.by поделились в– прокомментировали в райотделе.Известно, что и ранее семейная пара не раз попадала в поле зрения органов внутренних дел. Они неоднократно вызывали друг на друга милицию по факту скандалов, склонны к злоупотреблению алкоголем. Но привлекать друг друга к ответственности они отказывались. В милиции не стали дожидаться новых фактов и обратились в прокуратуру. 2 сентября 2021 года прокурором по факту угрозы убийством было возбуждено уголовное дело по статье 186 УК.К слову, в последнее время милиционеры региона часто выезжают на вызовы по бытовому насилию. Только за одну неделю по инициативе милиции в отношении четырех жителей Солигорского района возбуждены уголовные дела.В ООПП Солигорского РОВД привели один из таких примеров:– добавили в милиции.Фото Солигорского РОВД