Пожилой солигорчанин из ревности ударил топором свою супругу

77-летний житель Солигорского района угрожал своей супруге расправой и ударил топором, потому что приревновал.
Подробностями с sb.by поделились в отделе охраны правопорядка и профилактики Солигорского РОВД.
– Вечером 30 июля 2021 года в ОДС Солигорского РОВД обратилась 44-летняя жительница города Старобина. Женщина пожаловалась, что ее ударил топором и угрожал убить супруг. Милиционеры выбыли на место. Было установлено, что за час до вызова милиции потерпевшая вернулась домой в нетрезвом виде. Пенсионер приревновал супругу и разозлился, началась семейная ссора. Разгневанный супруг схватил со стола кухонный топор для мяса и нанес им удары в левую ногу женщины, при этом стал угрожать ее убить. Пострадавшая сразу же вызвала милицию, – прокомментировали в райотделе.
Известно, что и ранее семейная пара не раз попадала в поле зрения органов внутренних дел. Они неоднократно вызывали друг на друга милицию по факту скандалов, склонны к злоупотреблению алкоголем. Но привлекать друг друга к ответственности они отказывались. В милиции не стали дожидаться новых фактов и обратились в прокуратуру. 2 сентября 2021 года прокурором по факту угрозы убийством было возбуждено уголовное дело по статье 186 УК.
К слову, в последнее время милиционеры региона часто выезжают на вызовы по бытовому насилию. Только за одну неделю по инициативе милиции в отношении четырех жителей Солигорского района возбуждены уголовные дела.
В ООПП Солигорского РОВД привели один из таких примеров:
– Этим летом по месту жительства мужчина нанес множество ударов руками своей сожительнице. Пострадавшая получила перелом правой лучевой кости, многочисленные переломы ребер. Отмечается, что мужчина уже ранее был судим за избиение и истязание этой женщины, но граждане продолжают жить на одной территории.
– Подавляющее большинство преступлений совершено лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения либо в ходе совместного распития спиртного с потерпевшими, ситуативно, без заранее обдуманного умысла, – добавили в милиции.
Фото Солигорского РОВД