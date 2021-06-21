В прошедшие выходные в лесном фонде Минлесхоза зафиксировано десять пожаров. Такая информация опубликована в Telegram-канале ведомства.
Четыре раза леса горели на Брестчине, по два раза – в Гомельской и Гродненской, по одному – в Минской и Могилевской. В Витебской области таких происшествий не было.
В Министерстве лесного хозяйства подчеркнули, что пожароопасная обстановка остается сложной. На утро 21 июня запреты и ограничения на посещение лесов введены в 25 регионах страны, в том числе в 15 районах Гродненской области, шести – Могилевской, трех – Гомельской и одном – Минской.
Фото: БЕЛТА
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Пожароопасная обстановка в белорусских лесах остается сложной
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