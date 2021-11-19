Пожарные патрули в ТЛЦ следят за тем, чтобы в здании никто не курил и не разжигал примусы - Караев

Об этом сообщил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, пишет БЕЛТА.
- В транспортно-логистическом центре организованы пожарные патрули, которые следят за тем, чтобы в помещении никто не курил, не разжигал примусы. Вчера было несколько попыток, но их быстро пресекли и объяснили людям, почему так нельзя делать, - сказал он.
Также Юрий Караев уточнил, что осуществлен проведен расчет на случай чрезвычайной ситуации.
- Всем службам, что тут есть: пограничникам, военнослужащим, в том числе внутренних войск, и остальным, кто помогает поддерживать порядок в лагере, объяснили в присутствии начальника управления МЧС по Гродненской области, как мы действуем в случае чего. Как говорят, хороший командир тот, который предусмотрит как можно больше внештатных ситуаций и разработает к ним расчет. Все это проработали, - обратил внимание помощник Президента.
По словам Юрия Караева, долг государства - увидеть вероятную опасность и предпринять меры для ее пресечения.
- Проработали, как открываются рампы, которые могут послужить, если что, аварийными выходами. Сотрудники МЧС оценят дополнительные риски и в своих предложениях скажут, что еще улучшить, чтобы не допустить ЧП, - подчеркнул он.
Фото: БЕЛТА