Пожар в здании возле замка Вальдау в Калининградской области России ликвидирован

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали пожар в неэксплуатируемом трехэтажном здании в населенном пункте Низовье Гурьевского городского округа под Калининградом, близ средневекового замка Вальдау. В результате инцидента никто не пострадал, пишет ТАСС.
– В 15:06 пожар полностью ликвидирован <...> Пострадавших нет. Для ликвидации привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-20, ПСЧ-1, ПСЧ-4, СПСЧ и СПТ в составе 33 человек и девять единиц техники, – уточнили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила в региональный центр управления в кризисных ситуациях 9 декабря в 08:09 по местному времени. В неэксплуатируемом кирпичном здании сгорела шиферная кровля по деревянной обрешетке. Ранее сообщалось, что возгорание произошло в районе средневекового замка Вальдау. Позднее в МЧС заявили, что угрозы для замка пожар не представлял, поскольку горевшее строение расположено на удалении примерно 500 м от замкового комплекса.
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