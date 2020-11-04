Сотрудникам отделения городского МЧС Витебска поступил вызов о возгорании в квартире. Об этом сообщает МЧС.
Инцидент произошел 4 ноября в 00:18 в многоквартирном доме на Московском проспекте. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось сильное задымление из окна квартиры на четвертом этаже.
Сотрудники звена газодымозащитной службы спасли хозяина квартиры и его 41-летнюю дочь. Мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги». Женщина в медицинской помощи не нуждалась.
Пожар ликвидирован. Эвакуация жильцов дома не потребовалась. В результате возгорания повреждены кровать, имущество и закопчен потолок.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение хозяина квартиры с огнем.
Фото: МЧС
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Пожар в квартире в Витебске: спасены отец и дочь
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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