Поздравление с Днем чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск

Уважаемые наши ветераны!





В этот знаменательный день примите самые искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья и благополучия.

Десятки тысяч наших коллег, служивших в разные годы в органах внутренних дел и внутренних войсках, составляют золотой фонд ведомства. Старшие товарищи, посвятившие жизнь опасной, трудной и ответственной профессии, передают бесценный опыт и знания последователям, вносят весомый вклад в нравственное и патриотическое воспитание сотрудников и военнослужащих. Благодаря фундаменту, созданному вами, нам сегодня удается эффективно решать задачи по обеспечению безопасности граждан. Особо гордимся ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, участниками ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также теми, кто по-прежнему активен: знакомит подрастающее поколение с милицейской службой, защищает Закон, отстаивает позицию ведомства. Подобное служение Родине, добру и справедливости - пример для подражания и ориентир для каждого стража правопорядка.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за добросовестный труд и стойкость в преодолении трудностей, за мужество и бескорыстие, за неизменную готовность защищать свою страну. Счастья вам, мира, стабильности и долгих лет жизни!

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Министр внутренних дел Республики Беларусь

генерал-лейтенант милиции И. В. КУБРАКОВ.



Советник Министра внутренних дел -

председатель республиканского совета БООВ ОВД и ВВ

полковник милиции в отставке В. С. ПОТАПОВИЧ.

mvd.gov.by

