Лукашенко поздравил народ Литвы с национальным праздником, который символизирует важный этап становления литовской государственности

— говорится в поздравлении.Глава белорусского государства отметил, что, несмотря на все противоречия, Минск по-прежнему заинтересован в дальнейшем углублении контактов с Вильнюсом по линии регионов, предприятий и учреждений.подчеркнул Александр Лукашенко.Президент Беларуси пожелал народу Литвы мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне.