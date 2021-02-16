Лукашенко поздравил народ Литвы с национальным праздником, который символизирует важный этап становления литовской государственности

— История мирного сосуществования наших народов насчитывает несколько столетий. Белорусы всегда уважали право своих соседей на определение пути самостоятельного развития. Наше добрососедство издревле сохранялось благодаря народной дипломатии, прочным гуманитарным и хозяйственным связям, — говорится в поздравлении.
Глава белорусского государства отметил, что, несмотря на все противоречия, Минск по-прежнему заинтересован в дальнейшем углублении контактов с Вильнюсом по линии регионов, предприятий и учреждений.
— Для скорого возвращения двустороннего диалога в конструктивное русло необходимо как можно эффективнее использовать большой потенциал сотрудничества в различных отраслях, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Уверен, что совместная работа будет служить построению доверия и соответствует ожиданиям жителей обеих стран.
Президент Беларуси пожелал народу Литвы мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне.
(По сообщениям пресс-службы Президента.)