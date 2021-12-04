Поздравили делом. Могилевский институт МВД организовал благотворительную акцию к Международному дню инвалидов

Среди мероприятий - сбор вещей и продуктов для пожилых, визит к одиноко проживающим, оказание материальной помощи людям с инвалидностью, сообщила официальный представитель вуза Марина Громыко.





Курсанты факультета милиции организовали настоящую «полезную эстафету» по сбору теплых вещей. Не остались в стороне и сотрудники института: с улыбкой приносили из дома вязаные носки и баночки с закатками для тех, кому это будет приятно.

Первой точкой в благотворительном маршруте стало отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в агрогородке Пудовня Дрибинского района. Дом-интернат предназначен для постоянного и временного проживания людей, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании. Постояльцам, а в настоящее время там проживают 56 человек, передали необходимые товары и инвалидную коляску.





В этом же населенном пункте представители милицейского вуза посетили многодетную семью Жуковых, в которой подрастает восемь детей. Пятиклассница Ева имеет нарушения слуха, при этом не унывает и старается хорошо учиться, ведь в ее мечтах стать учителем.





К слову, начальник института Валерий Полищук частый гость в этом доме. Ко Дню защиты детей, перед Днем знаний и Новым годом сенатор всегда посещает Жуковых с подарками и помогает решать бытовые вопросы. Во время последней встречи ребята попросили велосипед, ведь один имеющийся делить на восьмерых неудобно. В этот день детям подарили три велосипеда и сладкие подарки.

Завершилась поездка посещением дома-интерната для пожилых людей и инвалидов в поселке Андраны Мстиславского района, где проживают 72 человека. Подарки постояльцам учреждения - теплые вещи и домашнюю консервацию – личный состав института собирал в течение недели.





- Чувство ответственности, принципы офицерства, необходимость подставить плечо в нужный момент и оказать помощь – наша задача воспитывать курсантов с такими понятиями, ведь за ними будущее, - отметил член Совета Республики Национального собрания Беларуси, начальник Могилевского института МВД генерал-майор милиции Валерий Полищук. - Сегодня мы оказали помощь пожилым людям и многодетной семье, а в ближайшее время запланировано немало мероприятий, в ходе которых с приближающими праздниками поздравим всех, кому нужна наша помощь.





Окажут материальную помощь и бывшему сотруднику вуза Денису Варенникову, который имеет группу инвалидности. Собранные деньги пойдут на покупку дорогостоящих средств медицинского ухода.

Завершением благотворительного проекта станет визит к одиноко проживающей Ольге Похоменко. Представители института передадут ей сладкие подарки.

- Как это важно – не оставить стариков наедине со своими заботами и проблемами, суметь оказать им реальную помощь, поддержать добрым словом. В наших силах сделать их жизнь лучше, наполнить ее теплом и светом. Мы всегда рады помочь! - отметила курсант факультета милиции Ольга Торчик.





С этих акций стартует «Марафон добрых дел», который сотрудники и курсанты института проведут в предновогодний период не только для пожилых людей, но и для многодетных семей, детей из центров реабилитации. В планах - посетить с благотворительной миссией Матютский детский сад Горецкого района, многодетные семьи из Могилевской области, Мстиславскую школу-интернат и Центр реабилитации в Могилеве.





















Фото Марины ГРОМЫКО