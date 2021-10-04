Появились фотографии Mazda2 нового поколения

В сети опубликовали шпионские снимки Mazda2 нового поколения. Спереди на решетке радиатора установлен шильдик, который сообщает о том, что это гибрид: силовую установку, платформу и иные узлы, а также агрегаты Mazda2 разделит с Toyota Yaris четвертого поколения, передает Motor.ru.
Основой актуального Yaris стала модульная платформа GA-B (вариация TNGA), на которой будет базироваться и следующая Mazda2. Новому транспортному средству прочат также гибридную силовую THS II (Toyota Hybrid System II), в состав которой входят 91-сильный бензиновый мотор объемом 1,5 литра и электродвигатель с отдачей 80 л.с. Отмечается, что гибридный Yaris водители смогут приобрести и с передним, и с полным приводом E-Four с электродвигателем на задней оси, но Mazda2, скорее всего, полный привод не получит.
До этого СМИ делились информацией о том, что к 2025 году в модельную линейку Mazda войдут тринадцать новых электрокаров и гибридов, а к 2030-му в линейке японской марки не останется машин, оснащенных только двигателями внутреннего сгорания.
Фото: Motor1.com