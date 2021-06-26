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  2. Появился точный гороскоп на июль 2021 для всех знаков Зодиака

Появился точный гороскоп на июль 2021 для всех знаков Зодиака

Овны, июль пройдет под знаком семьи – займитесь обустройством семейного гнезда. Возможно обострение личных отношений. Тельцы, месяц будет полон встреч и поездок. Не забудьте навестить родителей. Близнецы, все мысли и действия направлены на улучшение материального положения. Вторая половина месяца – лучшее для этого время. Раки, смело и во всеуслышание заявляйте о себе, своих идеях и задумках. Львы, уединение пойдет только на пользу. Самое время подумать о будущем. Девы, общение будет таким насыщенным, что на счету каждая минута. Весы, профессионализм и карьера потребуют самого пристального внимания. В трудную минуту зовите на помощь друзей. Скорпионы, самое время для отпуска – дальние страны манят. Стрельцы, большие деньги так и витают вокруг вас. Месяц полон неожиданностей. Козероги, поубавьте пыл. И никаких необдуманных поступков! Водолеи, на работе и со здоровьем будет все в порядке. Рыбы, романтизм и влюбленность – ваши спутники в июле. Смотрите астропрогноз на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!

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