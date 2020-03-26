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  2. Появился браслет, отучающий от привычки трогать лицо

Появился браслет, отучающий от привычки трогать лицо

Стартап из Сиэтла презентовал умный браслет Immutouch. Он создан специально для тех, кто намерен отказаться от вредной привычки постоянно касаться лица, пишет Gadgets & Wearable.

Девайс похож на обычный браслет на ремешке с маленьким металлическим блоком. Когда человек приближает руку к лицу, браслет начинает вибрировать.



Со временем пользователь может отучиться трогать лицо без нужды. Браслет применяется для выработки простого условного рефлекса через повторение.

В устройстве присутствует гравиметр, который устанавливает положение руки в режиме реального времени. Перед использованием браслет нужно откалибровать, поочередно трогая рот, нос и глаза. Таким образом алгоритм запомнит индивидуальное расположение зон лица.

Одного браслета пользователю может оказаться мало, так как большинство из нас трогает лицо обеими руками. Для такого случая предусмотрена возможность подключения к смартфону сразу двух устройств.

При этом нужно загрузить на телефон приложение. В нем отображается, сколько раз за день пользователь трогал лицо. На графике можно будет отследить прогресс избавления от привычки.
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