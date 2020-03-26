Стартап из Сиэтла презентовал умный браслет Immutouch. Он создан специально для тех, кто намерен отказаться от вредной привычки постоянно касаться лица, пишет Gadgets & Wearable.
Девайс похож на обычный браслет на ремешке с маленьким металлическим блоком. Когда человек приближает руку к лицу, браслет начинает вибрировать.
Со временем пользователь может отучиться трогать лицо без нужды. Браслет применяется для выработки простого условного рефлекса через повторение.
В устройстве присутствует гравиметр, который устанавливает положение руки в режиме реального времени. Перед использованием браслет нужно откалибровать, поочередно трогая рот, нос и глаза. Таким образом алгоритм запомнит индивидуальное расположение зон лица.
Одного браслета пользователю может оказаться мало, так как большинство из нас трогает лицо обеими руками. Для такого случая предусмотрена возможность подключения к смартфону сразу двух устройств.
При этом нужно загрузить на телефон приложение. В нем отображается, сколько раз за день пользователь трогал лицо. На графике можно будет отследить прогресс избавления от привычки.
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Появился браслет, отучающий от привычки трогать лицо
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