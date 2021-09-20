Появились подробности о парне, устроившем стрельбу в пермском университете

По информации следствия, за инцидентом, унесшим жизни восьми человек, стоит студент вуза, пишет ТАСС.
«20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. Он задержан, собираются характеризующие материалы о нем», – уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Тогда же стало известно, что молодой человек был ранен при задержании. Как позже уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, устроивший стрельбу студент выстрелил в сотрудника ДПС. Тот ранил злоумышленника ответным огнем, обезвредил его, после чего оказал первую помощь. Медики сообщили, что состояние студента оценивается как тяжелое. Ряд источников (в том числе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин) говорят о ликвидации одного из напавших на вуз.
Известно, что устроивший стрельбу парень владел оружием на законных основаниях, он приобрел охотничье ружье весной.
По последним данным, в результате стрельбы на территории Пермского государственного национального исследовательского университета 20 сентября 8 человек погибли, 28 пострадали. У 19 – огнестрельные ранения, 7 госпитализированы.
Фото: ТАСС