Компания Great Wall планирует разработать пятиметровый рамный внедорожник, который может стать конкурентом Toyota Land Cruiser на рынке Китая. Новое транспортное средство в линейке бренда присоединится к популярному Tank 300, получит числовой индекс 600, брутальный дизайн и просторный интерьер. В настоящий момент официальных данных о технической начинке автомобиля нет, однако портал Autohome выяснил, что в машину установят V-образный шестицилиндровый турбодвигатель, передает Motor.ru.
Согласно информации издания Autohome, транспортное средство от Tank построят на платформе с продольным расположением двигателя – на ней впервые будет работать трехлитровый турбированный мотор V6 мощностью 354 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента, парой которого станет девятиступенчатый автомат. Привод предусмотрен исключительно полный.
Фото: Autohome
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Появились подробности о двигателе конкурента Toyota Land Cruiser от Great Wall
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