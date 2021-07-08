Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Появились первые подробности об Apple iPhone 14

Появились первые подробности об Apple iPhone 14

Осенью этого года "яблочная" компания представит смартфоны линейки iPhone  (iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max), о которых уже известно практически все. Сейчас в сети стали появляться первые характеристики iPhone четырнадцатого поколения. Об этом рассказал эксперт YouTube-канала "CopyPasta".

Скриншот из видео

Предполагается, что iPhone 14 "взорвет" рынок гаджетов. 

Есть информация о том, что все четыре новинки получат LTPO-дисплей и 120 Гц. В этом году LTPO-дисплеи для "яблочных" гаджетов будет поставлять Samsung, а в следующем присоединится еще один южнокорейский гигант – компания LG. 

Любители делать фото порадуются наличию сенсора 48 МП в смартфонах iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Это даст еще более высокую детализацию и улучшит качество снимков. 

По данным инсайдера и аналитика Мин Чи Куо, в 2022 году смартфоны Apple получат то, что есть у большинства андроид-гаджетов – подэкранный сканер отпечатков пальцев. Но при этом не планируется отказываться от технологии Face ID . Пользователь сам сможет выбрать удобный способ разблокировки. 

Как сообщает портал PhoneArena, смартфоны Apple 14 получат процессор Apple A 16, выполненный по новому техпроцессу. Это позволит снизить энергопотребление смартфона на 20%. 

Предполагается, что в следующем году из модельного ряда пропадет iPhone 14 mini, но смартфонов будет по-прежнему четыре. Компания презентует iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Вероятнее всего, откажутся от компактной модели Mini. Они не пользуются той популярностью, которая ожидалась. То есть представленный в этом году iPhone 13 mini станет последним компактным флагманом Apple. 

iPhone 14 Max будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем и станет более доступным аналогом iPhone 14 Pro Max. 

При этом эксперты отмечают, что к информации о "яблочных" гаджетах четырнадцатого поколения стоит относиться с осторожностью – до анонса еще очень далеко. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Подполковник Рубец: облик современного офицера – это облик не только гражданина, патриота с большой буквы, но и специалиста с большой буквы
СМИ: актриса Татьяна Догилева госпитализирована
Более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России
В Рогачевском районе водителя зажало в легковушке после столкновения с лосем – помогли спасатели
Появились первые подробности об Apple iPhone 14
Гигин: сегмент белорусского общества, который верит в идеологию «невероятных», сужается
Валерий Иванов назначен управляющим делами Президента
Более 18,5 тысячи многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал"
Гигин о призывах зарубежных оппозиционных организаций к удару по экономике Беларуси: иногда они бьют по своим же
В Москве проходит прощание с Владимиром Меньшовым
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бей своих!
В 11 районах Беларуси введены ограничения на посещение лесов
Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 9 июля из-за жары
Военный эксперт Игорь Чибисов: Евросоюз совместно с США и силами НАТО превратили страны Африки в горячий регион
Врач объяснил, почему возникает коронавирус с двойной мутацией
Заблокирован доступ к интернет-ресурсу «Наша нива»
Лукашенко – военным: в прошлом году военнослужащие подняли планку по защите нашего Отечества настолько высоко, что удерживать ее будет непросто
МЧС предупреждает белорусов о надвигающейся жаре
Полковник Чернушевич: мы видим, как вокруг нашей страны искусственно накаляется обстановка, поэтому всем нам необходимо быть начеку
Лукашенко: учение "Запад-2021" – серьезный экзамен на профессиональную зрелость офицеров
Авдонин: то, что мы наблюдаем, в очередной раз показывает: руководство Евросоюза несамостоятельно в своих решениях
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Разве «Нимфа» кисть дает?
Пренебрежение правилами техники безопасности становится главной причиной несчастных случаев
В Беларуси за сутки в лесах потерялись 12 человек
Лукашенко: попытки лишить Беларусь суверенитета продолжаются
В текущем году в Беларуси планируется заготовить 180 тысяч тонн льнотресты
Лукашенко: офицерский корпус – это опора безопасности государства
Медик объяснил, когда аллергикам противопоказана вакцинация от коронавируса
Гигин: в Украине создана система парафашистского государства
В Минске изменены тарифы на некоторые виды коммунальных услуг
Склад сельхозпредприятия горел в Барановичском районе
В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
мнение
Михаил КУЧКО
«Который год нам нет житья от этих фрицев...»
После крушения Ан-26 на территории поселка Палана на Камчатке ввели режим ЧС
Число пропавших без вести при сходе оползня в Японии сократилось до 22
10 июля в Молодечно развернется тематический праздник "День открытых дорог"
По меньшей мере 850 фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
Девять пляжей закрыты для купания в Могилевской области
Больше 500 тысяч тонн сена заготовлено в Беларуси
Украина, разбазарившая свою промышленность, бойкотирует белорусские товары: с чем рискует остаться наша южная соседка
Первую прибыль хозяйствам приносит сурепица
Действия Евросоюза по отношению к Беларуси за прошедшие полтора года не были партнерскими
Белорусский протест — в цитатах польского руководства
мнение
Николай ЩЕКИН
Наше общее дело
Мироточивая копия иконы Божией Матери «Умиление» будет принесена в Гродненскую епархию
Почтовые ящики без спама, реклама в транспорте без звука, мини-перерывы в детских передачах — заработали изменения на рекламном рынке
Соперничество сверхдержав усиливается: в скором времени мы станем свидетелями финала исторической игры Вашингтона, Пекина и Москвы
Авторы