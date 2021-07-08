Появились первые подробности об Apple iPhone 14

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Предполагается, что iPhone 14 "взорвет" рынок гаджетов.Есть информация о том, что все четыре новинки получат LTPO-дисплей и 120 Гц. В этом году LTPO-дисплеи для "яблочных" гаджетов будет поставлять Samsung, а в следующем присоединится еще один южнокорейский гигант – компания LG.Любители делать фото порадуются наличию сенсора 48 МП в смартфонах iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Это даст еще более высокую детализацию и улучшит качество снимков.По данным инсайдера и аналитика Мин Чи Куо, в 2022 году смартфоны Apple получат то, что есть у большинства андроид-гаджетов – подэкранный сканер отпечатков пальцев. Но при этом не планируется отказываться от технологии Face ID . Пользователь сам сможет выбрать удобный способ разблокировки.Как сообщает портал PhoneArena, смартфоны Apple 14 получат процессор Apple A 16, выполненный по новому техпроцессу. Это позволит снизить энергопотребление смартфона на 20%.Предполагается, что в следующем году из модельного ряда пропадет iPhone 14 mini, но смартфонов будет по-прежнему четыре. Компания презентует iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Вероятнее всего, откажутся от компактной модели Mini. Они не пользуются той популярностью, которая ожидалась. То есть представленный в этом году iPhone 13 mini станет последним компактным флагманом Apple.iPhone 14 Max будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем и станет более доступным аналогом iPhone 14 Pro Max.При этом эксперты отмечают, что к информации о "яблочных" гаджетах четырнадцатого поколения стоит относиться с осторожностью – до анонса еще очень далеко.