Осенью этого года "яблочная" компания представит смартфоны линейки iPhone (iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max), о которых уже известно практически все. Сейчас в сети стали появляться первые характеристики iPhone четырнадцатого поколения. Об этом рассказал эксперт YouTube-канала "CopyPasta".
Скриншот из видео
Предполагается, что iPhone 14 "взорвет" рынок гаджетов.
Есть информация о том, что все четыре новинки получат LTPO-дисплей и 120 Гц. В этом году LTPO-дисплеи для "яблочных" гаджетов будет поставлять Samsung, а в следующем присоединится еще один южнокорейский гигант – компания LG.
Любители делать фото порадуются наличию сенсора 48 МП в смартфонах iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Это даст еще более высокую детализацию и улучшит качество снимков.
По данным инсайдера и аналитика Мин Чи Куо, в 2022 году смартфоны Apple получат то, что есть у большинства андроид-гаджетов – подэкранный сканер отпечатков пальцев. Но при этом не планируется отказываться от технологии Face ID . Пользователь сам сможет выбрать удобный способ разблокировки.
Как сообщает портал PhoneArena, смартфоны Apple 14 получат процессор Apple A 16, выполненный по новому техпроцессу. Это позволит снизить энергопотребление смартфона на 20%.
Предполагается, что в следующем году из модельного ряда пропадет iPhone 14 mini, но смартфонов будет по-прежнему четыре. Компания презентует iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Вероятнее всего, откажутся от компактной модели Mini. Они не пользуются той популярностью, которая ожидалась. То есть представленный в этом году iPhone 13 mini станет последним компактным флагманом Apple.
iPhone 14 Max будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем и станет более доступным аналогом iPhone 14 Pro Max.
При этом эксперты отмечают, что к информации о "яблочных" гаджетах четырнадцатого поколения стоит относиться с осторожностью – до анонса еще очень далеко.
Опубликовано:
216
Появились первые подробности об Apple iPhone 14
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter