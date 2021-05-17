В сети появляется все больше информации о новой линейке яблочных смартфонов. На YouTube-канале "CopyPasta"раскрыли новые особенности будущих новинок от Apple.
Как уже сообщалось, так называемая челка, расположенная вверху экрана, станет меньше. iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат дисплеи типа LTPO с частотой обновления в 120 Герц.
Возможно, у новинок будет особенность, которую пользователи стали ждать после выхода айфона 10-го поколения.
По информации портала Digitimes, компания будет использовать уменьшенную на 40–50% систему распознавания лиц Face ID. Поэтому челка и станет меньше. Появились фотографии макета передней панели: видно, что разговорный динамик переедет вверх.
Есть предположения, что модели 13 и 13 Pro прибавят в толщине. Для сравнения: толщина iPhone 12 – 7,4 мм. Его преемник может получить 7,55 мм. Всему виной увеличение блока камер: он будет более выпуклым, это также скажется на толщине гаджета. Это может привести к смещению вниз кнопки питания, переключателей режимов и качелей регулировки громкости. Здесь уместно говорить и о расширении функций камер: матричная стабилизация может быть в обеих моделях Pro и охватить не только главный, но и широкоугольный сенсор. iPhone 13 Pro может получить улучшенный телеобъектив, который ранее был только для моделей Max. Из этого следует, что пользователи могут получить компактный iPhone 13 Pro с камерами, не уступающими модели 13 Pro Max.
По-прежнему ожидаема презентация Apple airpods 3: она запланирована уже на завтра. Помимо нового поколения беспроводных наушников на мероприятии планируется представить и обновленную Apple Music.
Фото: скриншоты видео
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Появились новые подробности про Apple iPhone 13
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